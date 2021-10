Fiskarlaget foreslår felles varslingssystem for hele næringa

innenriks

– Det skal være en trygg varslingskanal. Så alle de som har en sak å melde, enten den er stor eller liten, skal føle en trygghet fra dag én at saken blir behandlet på en akseptabel måte, sier Fiskarlag-leder Kjell Ingebrigtsen til NRK.

Onsdag hadde fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) kalt inn aktørene i næringa til et møte om trakassering av kvinnelige fiskere. Det var i den anledning Ingebrigtsen kom med forslaget.

Det har i høst kommet flere historier fra kvinnelige fiskere, der de beskriver kritikkverdige forhold som mobbing og seksuell trakassering.

– Det aller viktigste er at de som driver med trakassering blir stoppet. At de som har ansvaret tar det ansvaret. At alle de skikkelige mannfolkene som arbeider i denne næringa, både avstår fra trakassering, men også står opp for de som rammes av det, sier fiskeriminister Skjæran, ifølge NRK.

(©NTB)