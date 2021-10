Politiet mener mistanken mot Tengs-siktede er styrket – ber om forlenget varetekt

innenriks

– Politiet mener nå at bevisene mot siktede er styrket. Vi har i dag sendt begjæring til Sør-Rogaland tingrett der vi ber om at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs varetektsfengsles i 12 nye uker med hjemmel i straffeprosesslovens paragraf 172 a, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

Det betyr at politiet mener bevisene i saken i særlig grad styrker mistanken. I tillegg mener politiet at en løslatelse vil støte allmennhetens rettsfølelse og kunne skape utrygghet i befolkningen.

Mannen nekter for å ha noe med drapet å gjøre.