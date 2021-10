To terrordømte brødre etterlyst for drapet på Mortensrud

innenriks

Politiet offentliggjorde navnene på de to siktede i en pressemelding onsdag. De er brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli fra Bærum.

– Brødrene er kjent for politiet fra tidligere, blant annet gjennom Høyesteretts dom 28. juni 2016 hvor de er domfelt for terrorvirksomhet. Politiet ser imidlertid ingen sammenheng mellom tidligere domfellelser og drapet på Mortensrud, skriver Oslo politidistrikt i pressemeldingen.

Reiste til Kosovo

Det var på kvelden torsdag 7. oktober at Adan ble skutt på Mortensrud i Oslo. Dagen etter døde han av skadene.

En mann i 40-årene fra Oslo er varetektsfengslet i saken og politiet etterlyste de to brødrene internt i politiet før helgen, men uten å offentliggjøre navn eller bilde.

Politiet opplyste da at de mener de to etterlyste har en mer sentral rolle i drapet enn mannen som er pågrepet.

I etterlysningen politiet offentliggjorde onsdag ettermiddag er det gjengitt bilder av brødrene tatt på Gardermoen da de forlot Norge og reiste til Pristina i Kosovo lørdag 9. oktober.

– Politiet hadde på dette tidspunkt ikke mistanke mot brødrene og ble først kjent med at de hadde forlatt landet på et senere tidspunkt, skriver politiet.

Nekter for å ha noe med drapet å gjøre

Advokat Svein Holden opplyser til NTB at han har vært i kontakt med de to siktede, Valon (35) og Visar (32) Avdyli.

– Begge nekter for å ha noe med dette å gjøre, sier Holden.

Han ønsker ikke kommentere om de to kommer til å melde seg for politiet for å avklare situasjonen.