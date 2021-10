Byrådet i Bergen vil legge Bybanen langs Bryggen

innenriks

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) forteller om byrådets holdning til bybanetrasé til Åsane på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Valhammer sier at fagfolkene har vurdert et tosifret antall tunnelalternativer i sentrum.

– De er entydige på at dagløsningen er den beste. Den er lik eller bedre på nesten alle relevante forhold som byutvikling og kulturminner. Pluss fremdrift og behov for kontinuerlig utbygging, sier Valhammer ifølge Bergens Tidende.

Tunnel ville medført økte bompenger, og byrådet anbefaler at videre arbeid med tunneltraseen avsluttes, mens reguleringsarbeidet med dagløsningen fortsetter.

– Bybanen utsettes på ubestemt tid om bystyret går for tunnelen, sier Valhammer.

Byrådet er i mindretall i bystyret, og løsningen med trasé langs Bryggen har flertallet så langt motsatt seg. Overfor Bergensavisen vil verken Valhammer eller byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) svare på om byrådet blir sittende dersom bystyret stemmer for tunnel.

– Her har flere fagmiljøer uavhengig av hverandre kommet til en enighet om at dagalternativet står seg bedre enn tunnelalternativet, jeg anbefaler på det sterkeste at bystyret forholder seg til det, sier Bakke.

Planen er å starte byggingen om tre år.

(©NTB)