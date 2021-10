Uklart når helikoptertrafikken fra Flesland til Nordsjøen kan gjenopptas

innenriks

– Grunnet værforhold og dårlig sikt er alle helikopterflyginger fra Flesland til Nordsjøen innstilt inntil videre, sier Erik Lødding i Avinor.

Det er helikopterselskapene som selv har valgt å innstille. For andre er luftrommet er åpent, skrev Bergens Tidende torsdag formiddag.

Det berører om lag 800 personer, forteller pressetalsperson Eskild Eriksen i Equinor til NTB.

Ifølge heliport.no er det klokken 16.20 kun to kanselleringer fredag, men det er for tidlig å spå hvilke flyginger som kan gå, sier Eriksen.

– Det er fortsatt for tidlig å si når vi kan starte opp flygingene igjen. Vi vil følge værsituasjonen og ta mulighetene som byr seg, dersom det blir flyforhold igjen, sier Eriksen, som presiserer at dette er forhold offshore-arbeidere er vant med, og at sikkerhet kommer først.

