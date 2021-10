Regjeringen endrer innreiseregler for land og regioner

innenriks

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land som ikke har et gyldig, verifiserbart koronasertifikat.

Dette kommer fram i regjeringens endringer i innreiseregler for land og områder.

Følgende land i Europa fortsetter å være røde eller mørkerøde og har krav om innreisekarantene: Belgia, Hellas, Kypros, Luxembourg, Nederland, Polen, Tyskland, Ungarn og Østerrike er røde, mens de mørkerøde landene er Bulgaria (endret fra rød), Estland, Irland (endret fra rød), Kroatia (endret fra rød), Latvia, Litauen, Romania, Slovakia (endret fra rød), Slovenia og Storbritannia

I Norden er det innreisekarantene ved innreise fra regionene Norrbotten, Stockholm og Västmanland.

I Danmark gjelder dette Sjælland og Hovedstaden (inkludert København), mens det i Finland fortsatt er innreisekarantene i regionene Birkalands, Egentliga Finlands, Helsingfors och Nylands, Mellersta Finlands, Mellersta Österbottens, Norra Savolax, Norra Österbottens, Päijat-Häme og Syd-Österbottens.

Barn og unge under 18 år er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvor de kommer reisende fra.

(©NTB)