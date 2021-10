Tidligere Yara-sjef får over 9 millioner kroner i erstatning

innenriks

Det er klart etter at Borgarting lagmannsrett fredag avsa dom i erstatningssaken.

Enger gikk til sak mot staten med krav om erstatning etter forfølgningen mot ham i den såkalte Yara-saken.

Staten ble frifunnet i tingretten, men i lagmannsrettens dom gis Enger erstatning for økonomisk tap med 9,2 millioner kroner.

I desember 2016 ble tre av fire tidligere Yara-direktører – blant dem Enger – frikjent for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Siden da har han kjempet for erstatning og oppreisning for det han mener var urettmessig straffeforfølgelse.

Enger krevde opprinnelig 16 millioner kroner i erstatning fra staten, men fikk i mai i fjor avslag i tingretten.