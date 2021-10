Mann siktet for grov kroppsskade etter dødsfall på Smestad

innenriks

Han blir avhørt i løpet av dagen, opplyser kriminalvaktleder Mona Nordby i Oslo politidistrikt.

Den avdøde ble funnet utendørs i et boligområdet, like utenfor hjemmet sitt på Smestad.

– Avdøde er identifisert, men pårørende er ikke varslet ennå, sier Nordby til NTB. Politiet er derfor tilbakeholdne med å opplyse om kjønn og alder på avdøde.

Den siktede mannen stiller seg uforstående til siktelsen, opplyser hans forsvarer Aase Karine Sigmond til VG.

– Han er i sjokk over at han er siktet og avviser at han har noe med dødsfallet å gjøre, sier Sigmond til avisen.

AMK varslet

Omstendighetene rundt dødsfallet er fortsatt uklare. Politiet ble varslet om hendelsen av Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentralen) like etter klokka 6 søndag morgen.

Politiet vil ikke si noe nærmere om hvem som varslet AMK, og de vil heller ikke si noe om den siktede mannen og avdøde kjente hverandre.

– Vi har etterforsket bredt, men håper vi kan lande saken litt i løpet av dagen, sier Nordby. Hun bekrefter at politiet ikke nå leter etter andre personer i forbindelse med saken.

Rundspørring i nabolaget

Kriminalteknikere jobbet fortsatt på stedet søndag ettermiddag. Eiendommen er avsperret, og det er satt opp presenning utenfor der kriminalteknikerne arbeider. Nordby tror de vil gjøre seg ferdig i løpet av ettermiddag/kvelden.

Krimvaktsjefen kan ikke si om det har vært vitner til det som har skjedd, men sier politiet har snakket med flere personer i løpet av dagen.

– Vi har snakket med flere som vi betegner som vitner, og vi har hatt rundspørring i området, sier Nordby.

– De tekniske undersøkelsene handler om å gå gjennom video, gjøre undersøkelser på åstedet og på avdøde, sier hun.

(©NTB)