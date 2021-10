To personer er funnet omkommet i søk i Kvam

innenriks

Politiet vil orientere ytterligere på politistasjonen i Norheimsund søndag klokka 16, opplyser operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Lørdag ble det også hentet opp en omkommet person av vannet etter søk i elva ved Tokagjelet. Politiet mener dette er en av de tre som var savnet etter ulykken søndag 24. oktober.

– I forbindelse med et søk midt på dagen lørdag ble det gjort observasjoner av noe som så ut som en person. Vedkommende var død. Det er all grunn til å tro at dette er en av de tre som er savnet, sa operasjonsleder Svein Laupsa i Vest politidistrikt lørdag kveld

Politiet opplyser videre at personen er tatt opp av elven og vil bli sendt til obduksjon og identifisering i Bergen.

Personen ble funnet i øverste del i Tokagjelet. Hovedteorien til politiet er fortsatt at de savnede ligger i øverste del av elva.

– Det ikke er gjort andre funn i løpet av lørdagen. Vi vil fortsette søket etter de andre savnede, spesielt med droner. Årsaken til det er at Tokagjelet er et risikofylt område å søke i, sa Laupsa.

Leteaksjonen ble iverksatt søndag 24. oktober etter at en båt ble tatt av strømmen i en elv ved Tokagjelet i Kvam i Hardanger. Store letemannskaper har deltatt i søket siden søndag.

Mandag kveld gikk aksjonen fra å være en redningsaksjon til å være et søk etter antatt omkomne personer.