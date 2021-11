Børsen stiger fra start

innenriks

Av de mest omsatte selskapene på Oslo Børs var det kun Mowi (-0,53), Nordic Semiconductor (-0,16) og Schibsted (-4,61) som gikk ned.

Størst oppgang på denne listen hadde Kongsberg Automotive (+3,33), Nel (+4,82), Norwegian (+2,14) og Rec Silicon (+4,25).

Ellers bidro tunge selskaper som Equinor (+1,45), Norsk Hydro (+1,29), Yara International (+1.13, Orkla (+1,01) og Aker BP (+0,62) til oppgangen.

Et fat nordsjøolje ble mandag formiddag omsatt for 83,60 dollar per fat, noe som er en liten nedgang på 0,14 prosent.

(©NTB)