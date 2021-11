Støre før klimatoppmøtet: – Vi trenger forpliktelser

innenriks

– Det vi trenger i Glasgow, er forpliktelser. Det er for stor avstand mellom de kuttene land har lovet, og det målet vi skal nå. Det er ikke veldig mange konkrete forpliktelser, verken i form av penger eller utslippskutt, sier Støre til NRK.

Det er knyttet store forventninger til de politiske vedtakene som kan bli gjort på klimatoppmøtet, som har fått navnet COP26. Men flere har uttrykt bekymring for at forventningene ikke vil innfris, deriblant Storbritannias statsminister Boris Johnson og FN-sjef António Guterres.

Støre sier at han er redd for at lovnadene blir for generelle.

– Men holdningen er riktig. Så får vi se når vi kommer til Glasgow. Vi må regne med at denne konferansen vil gi resultater. Det vil vi jobbe for, sier han.

(©NTB)