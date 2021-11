Stor usikkerhet rundt influensasesongen samtidig som koronasmitten stiger

innenriks

– Det er vanskelig å spå fordi det fortsatt er litt usikkert hvilken influensavariant som vil bli dominerende, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

– Spredningen av influensa påvirkes også i stor grad av smitteverntiltak i Europa og verden. Det gjør at det er usikkert når den kommer, i hvor stort omfang den kommer og hvordan vaksineeffekten både fra i år og i fjor slår inn på spredningen, sier han.

Influensaviruset sprer seg rundt om i verden hele året. Når det er sommer i Norge, sprer viruset seg på den sørlige halvkulen, mens når den kalde vintersesongen setter i gang her i nord, sprer viruset seg her.

– Fordi det er pandemi i hele verden og at også influensaviruset påvirkes av smitteverntiltak, så er det veldig vanskelig å si hvordan dette vil forløpe i år, sier Nakstad.

Kan bli verre enn vanlig

Hittil i høst er det kun oppdaget et par sporadiske tilfeller av influensaviruset her til lands, men en smittebølge har foreløpig latt vente på seg. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at de har rustet seg opp i forkant av sesongen.

– Vi er forberedt på en mer alvorlig bølge enn vanlig fordi det omtrent ikke var noe influensa i det hele tatt i fjor, og det betyr at mange har lite immunitet mot influensa, sier hun til NTB.

Folkehelseinstituttet (FHI) følger nøye med på hvilke virusvarianter som dukker opp andre steder i verden, forklarer hun.

I snitt dør rundt 900 nordmenn årlig av influensa i en normal sesong. I 2017 var influensasesongen imidlertid ekstra alvorlig. Da var flere tusen nordmenn innlagt, mens det ble registrert 1.700 influensarelaterte dødsfall.

Kombinasjon skaper bekymring

Tallet på koronainnlagte og -smittede har gått opp den siste tiden. Samtidig har rundt 78 prosent av befolkningen fått første vaksinedose, mens rundt 69 prosent er fullvaksinert.

Den økende smitten gjelder både blant fullvaksinerte og uvaksinerte, ifølge helsetoppene.

Det er en bekymring at smitten stiger blant begge disse gruppene samtidig som influensasesongen nærmer seg, sier Nakstad.

– Det er en utfordring hvis influensa og andre luftveisinfeksjoner kommer på toppen av det hele, sier Nakstad, som legger til at det ikke er en overraskelse at koronasmitten nå øker, ei heller at det er mange fullvaksinerte blant dem.

– Det at såpass mange fullvaksinerte blir alvorlig syke og trenger sykehusbehandling i hele Europa, viser at vaksinene ikke er hundre prosent effektive. Det har vi visst lenge, men dette er en bekreftelse på det, sier han.

– Ingen vaksiner virker hundre prosent. Disse vaksinene mot covid-19 er faktisk av de mest effektive vaksinene vi har, de virker veldig godt. Samtidig vil det grovt sett kanskje være ti prosent av de som får vaksinen, som den ikke virker tilstrekkelig på, sier Stoltenberg.

Ingen nasjonale tiltak

Norge har i år kjøpt inn rekordmange 1,8 millioner influensavaksiner. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har oppfordret helsepersonell og personer i risikogruppa om å ta influensavaksinen.

Til tross for at covid-19-smitten stiger, sier hun at hun håper at den nye regjeringen kan unngå å måtte gjeninnføre de mest strenge tiltakene fra pandemien.

Foreløpig er det lokale tiltak som gjelder, forsikrer hun.

– Vi er beredt til å gjøre det som trengs for å kontrollere denne pandemien, men budskapet i dag er at vi ikke trenger nasjonale tiltak, sier helseministeren til NTB.

