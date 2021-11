Trondheim kommune anbefaler bruk av munnbind

innenriks

– Dette gjelder spesielt på buss eller annet offentlig transportmiddel der man blir sittende eller stående tett på hverandre over litt tid, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Det har vært en generell økning i antall smittede på landsbasis, inkludert Trondheim.

Kommunen mener situasjonen per nå ikke oppfattes å være så alvorlig at det er grunnlag for å sette begrensninger i form av lokal forskrift.

Kommunen opplyser at det er elever i videregående skole som dominerer med 26 prosent av de smittede i Trondheim den siste uken. Deretter følger elever i barneskolen med 21 prosent. Aldersgruppen over 65 år utgjør 6 prosent, mens knappe 2 prosent av de totalt påviste koronatilfellene forrige uke var i barnehager.

– Cirka 20 prosent har ukjent smittekilde slik at det er også sirkulerende smitte i samfunnet som ikke er kjent, ifølge Røsstad.

Hun minner om at god håndhygiene og avstand til andre også er viktige bidrag for å hindre at smitten sprer seg.

196 personer ble gjennom helgen registrert med koronasmitte i Trondheim kommune. Mandag lå 13 pasienter med koronasmitte innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim.

(©NTB)