Boligprisene falt med 0,4 prosent i oktober

Analytikerne i DNB hadde på forhånd ventet en nedgang nominelt på rundt 1 prosent og en marginal nedgang korrigert for sesongvariasjoner.

Med den siste månedens utvikling har boligprisene nå steget med 7 prosent de siste tolv månedene. Gjennomsnittsprisen på en bolig i Norge var 4.247.937 kroner i oktober 2021.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han la fram boligprisstatistikken på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Svakest prisvekst i Oslo

Oslo er et av de store pressområdene i Norge, og i 2020 hadde hovedstaden sterkest boligprisvekst.

I år ligger det imidlertid an til at Oslo får den svakeste prisveksten av de store byene i Norge. I Oslo falt prisene 0,6 prosent, ned 0,1 prosent sesongkorrigert i oktober. Verdien på bruktboliger har nå falt i sju av de siste åtte månedene.

– Den mer moderate utviklingen i Oslo må sees i sammenheng med at boligprisene her er svært høye. Gjennomsnittprisen for en bolig i Oslo er i oktober om lag 2 millioner høyere enn i både Trondheim, Bergen og Stavanger. Prisnivået gjør at både utlånsforskriften og renteøkningene som kommer, vil få større effekt i Oslo enn i områder hvor prisene og gjeldsgraden er lavere, sier Lauridsen.

Bodø sterkest

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Bodø med Fauske og Trondheim med en oppgang på 1,1 prosent. Bodø med Fauske har også hatt den sterkeste tolvmånedersveksten, med en oppgang på 14,9 prosent.

– Slik markedet står nå, skiller boligmarkedet i Bodø med Fauske seg markant ut fra alle andre områder i landet, sier Lauridsen.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger med omegn med en sesongkorrigert nedgang på 1,1 prosent.