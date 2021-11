Fire koronasyke beboere på sykehjem i Oslo er døde

innenriks

– Beboerne hadde en gjennomsnittsalder på over 90 år og hadde underliggende sykdommer i tillegg til at de var syke med covid-19, sier etatsdirektør Helge Jagmann.

Et koronautbrudd på sykehjemmet ble oppdaget i slutten av oktober. Omfattende testing avdekket at 24 beboere og sju ansatte var smittet.

– Det er ikke kommet inn nye smittetilfeller de siste tre dagene, men sykehjemmet fortsetter å teste medarbeider og beboere med symptomer. Tre av medarbeiderne som var smittet, er nå friskmeldte, opplyser Jagmann.

I løpet av pandemien har 66 beboere på sykehjem i Oslo dødd etter koronasmitte.

95 prosent av medarbeidere på sykehjem og helsehus i Oslo er fullvaksinerte. Beboerne på sykehjem fikk en tredje dose med koronavaksine i begynnelsen av oktober.

Koronavaksine gir god beskyttelse mot koronasmitte, men ikke full beskyttelse. Risikoen for å bli smittet er allikevel langt lavere for vaksinerte enn uvaksinerte. Det samme gjelder risikoen for alvorlig sykdom.