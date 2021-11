Regjeringen vil vurdere framtiden til Moss Lufthavn Rygge

innenriks

Til Stortinget opplyser samferdselsministeren at regjeringen ønsker å nedsette et uavhengig utvalg for å se på framtidig kapasitet på Oslo lufthavn, melder NRK.

Dette innebærer blant annet om en tredje rullebane bør bygges der, eller at Rygge skal tas i bruk som en avlastningsflyplass.

Den sivile flytrafikken ved Moss Lufthavn Rygge ble lagt ned i 2017. Den omdiskuterte flypassasjeravgiften, som ble innført på alle flyginger fra norske flyplasser i 2016, ble blant annet oppgitt som grunn da Ryanair la ned all sin trafikk fra Rygge.

Nå presser en Facebook-gruppe med 35.000 medlemmer på for en gjenåpning av kommersiell drift ved lufthavnen.

– Det går ikke an å se på at en slik flyplass står som et monument over hvor galt det kan gå når politikerne baller det til med famøse vedtak, sier Tor Magnus Seglsten i gruppen «Vi som ønsker Rygge flyplass gjenåpnet».

I september skrev Moss Avis at Moss Lufthavn Rygge er til salgs. Jotunfjell Partners, som har sittet som eiere siden 2017, selger både terminalbygg, parkeringshus og flyoppstillingsplasser. Målet er å få solgt i løpet av året.

