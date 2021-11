Budsjettlekkasje: Regjeringen senker maksprisen i barnehagene

innenriks

Det vil framgå i Støre-regjeringens alternative statsbudsjett, som legges fram 8. november.

– Det er et kraftfullt signal om at dette er noe regjeringen prioriterer. Vi ønsker at folk skal sitte igjen med muligheten til å velge – men også ha mer penger på konto når regningene er betalt – og sørge for at pris i hvert fall ikke er et hinder for å ha barn i barnehagen, sier Brenna til TV 2.

Den foreslåtte nye prisen skal innføres fra 1. august neste år. Med helårsvirkning vil det koste staten 690 millioner kroner årlig.

(©NTB)