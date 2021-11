Frykter Finnmark kan tømmes for folk

innenriks

– Gjøres ikke noe dramatisk, så dør Sør-Varanger ut, og Finnmark blir fritt for folk med unntak av kanskje noen få sentre, sier Ap-veteran og tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til VG.

I dag er han partner i Menon Economics, som er engasjert av Varanger-kommunene Vardø, Vadsø, Berlevåg, Nesseby og Båtsfjord.

Ifølge prognosene vil folketallet i disse kommunene falle fra omtrent 12.000 til kun 1.300 om 80 år.

Han sier prognosen er usikker, men understreker at de bygger videre på tall fra Statistisk sentralbyrå. Befolkningen er stabil fram til 2050, men folk blir eldre. Da fødes det færre barn, og folketallet vil falle raskt, om ikke flere flytter inn.

– At det var utfordringer med folketallet i Finnmark visste jeg. Men at det var så dramatisk har sjokkert meg. Den eneste måten å løse dette på er at flere flytter til disse områdene, sier Ap-veteranen.

For å få det til vil han doble avskrivingen for studielån til 50 000 kroner årlig og gjeninnføre ekstra barnebidrag for Finnmark og Nord-Troms. I tillegg vil han oppmuntre økt tilflytting fra andre deler av Europa.

(©NTB)