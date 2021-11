Frp skal inviteres med på brede forlik i asylpolitikken

innenriks

Det betyr at Frp-leder Sylvi Listhaug skal inviteres med når Ap og Sp meisler ut regjeringens asylpolitikk, skriver Aftenposten.

I Hurdalsplattformen står det nemlig at «det skal legges opp til brede forlik» i det som der omtales som norsk migrasjonspolitikk.

Etter det Aftenposten får opplyst, er det på grunn av Sp at plattformen fastslår at det skal legges opp til brede forlik. I Aftenposten i sommer nevnte også Sp-lederen innvandring som et område hvor det kunne bli aktuelt å finne sammen med høyresiden.

Stortingsrepresentant Lene Vågslid leder kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Hun svarer dette på spørsmål om Ap ser for seg å samarbeide til høyre i innvandringspolitikken:

– Vi mener bredest mulig oppslutning er særlig viktig i innvandringspolitikken, fordi dette er et område som vi vet kan være potensielt splittende i samfunnet vårt.

– I praksis betyr dette at vi ønsker å ha dialog med alle partiene på Stortinget om innvandringspolitikken, både til høyre og venstre for oss, og lytte til de ulike standpunktene, skriver hun i en epost til Aftenposten.

