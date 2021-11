Indremisjonsforbundet vurderer å gi kvinner vigselsrett

innenriks

– At rollen som vigsler skal forbeholdes menn, klarer jeg ikke å se at det er noen bibelsk dekning for. Det er mitt personlige syn, sier generalsekretær Erik Furnes til Vårt Land.

Selv mener han at et ordvalg i norsk lovgivning har «tvunget» trossamfunnet til å praktisere tjenestedelingsprinsippet lengre enn de kan begrunne ut fra Bibelen.

I lovverket er begrepet «forstandere» blitt brukt om personer som kan ha vigselsrett i trossamfunnene og i ImF er det kun menn som kan være forstandere.

Men med den nye trossamfunnsloven ble ordet «forstandere» byttet ut med ordet «vigslere». Nå må derfor trossamfunnet ta en teologisk vurdering av om de kan stå inne for dagens praksis.

Indremisjonsforbundet ble stiftet i Bergen i 1898, men ImF Trossamfunn ble i opprettet i 2009 som et formelt tilbud til de som ønsker å ha en kirkerettslig tilhørighet til Indremisjonsforbundet (ImF). De teller i dag 1.072 medlemmer.

