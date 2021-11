Kjerkol topper fastlegeordningen med 100 millioner

innenriks

– Vi må redde fastlegeordningen. Det haster aller mest, sa Ingvild Kjerkol før regjeringsskiftet. Nå legger hun frem et budsjettforslag som hun mener peker riktig vei for å etterkommet løftet.

Ingvild Kjerkol har som Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson kritisert Solberg-regjeringen for ikke å gjøre nok for å sørge for at det er nok fastleger.

– Vi vil styrke fastlegeordningen slik at rekruttering og stabil legedekning sikres i hele landet, sier Kjerkol til Aftenposten.

De 100 millionene ekstra fordeles på den nasjonale ALIS-ordningen (Allmennleger under spesialisering) og legevakt. 50 millioner kroner skal gå til tilskudd til legevakt i de mest rekrutteringssvake kommunene.

Nils Kristian Klev og Marte Kvittum Tangen representerer landets cirka 5.000 allmennleger. Og de er skuffet over helseminister Ingvild Kjerkols påslag.

– Ap var før valget tydelige på at de ville øke basisfinansieringen i fastlegeordningen. Det er det desidert viktigste tiltaket for å sikre stabilitet og rekruttering og det haster, sier de i en kommentar til budsjettlekkasjen.

(©NTB)