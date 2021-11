Frp etterlyser tydelighet om koronatiltak

innenriks

– Mye av det som kommer er svært lite konkret og til tider kan det skape forvirring for folk, sier Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Frp til NTB.

Tirsdag varslet helsedirektør Bjørn Guldvog på NRK at det vil komme råd om nasjonale tiltak. Han nevnte stikkprøvekontroller på grensen og tiltak rundt uvaksinert helsepersonell med pasientkontakt.

Det siste punktet mener Hoksrud at Frp har vært veldig tydelige på – at helsepersonell som har direkte pasientkontakt skal være vaksinerte.

– Det handler ikke om å tvinge noen til å vaksinere seg, men det handler om at når vi sender helsepersonell til eldre og syke personer som er sårbar for en sykdom som potensielt kan ta livet av dem, så skal de vite at de som skal ta vare på dem, ikke utgjør en unødvendig risiko.

– Det er derfor Frp mener at helsepersonell må ha gjennomført Norges barnevaksinasjonsprogram, for å beskytte eldre og syke mot potensielt farlige eller dødelige sykdommer, sier Hoksrud.

Etter helsedirektørens utspill sa Høyre at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) må følge opp raskt. Kjerkol sier regjeringen har gitt sine etater oppdrag om å fortløpende vurdere behovet for regionale og nasjonale tiltak.

– Dersom vi får anbefalinger om dette, vil vi raskt ta stilling til det, sier Kjerkol til NTB.

(©NTB)