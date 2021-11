Julekortet fra statsministeren blir fra Sortland

innenriks

Om ikke lenge setter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seg ned for å skrive hundrevis av julekort til inn- og utland.

– Jeg gleder meg til å sende julekortet med dette fine bildet til mine venner både i Norge og i andre land. Det er ingen hemmelighet at jeg er glad i Nord-Norge, så jeg er glad for at dette bilde skal pryde de første julekortene jeg skriver som statsminister, sier Støre i en pressemelding.

Bildet tok Nydal med mobilen i fjor vinter, i nærheten av der hun bor. Hun sier at hun ble overrasket da hun fikk vite at det var hennes bilde som skal sendes land og strand rundt med statsministeren og Statsministerens kontor (SMK) som avsender.

Motivene på julekortene fra statsministeren og SMK blir hvert år valgt ut på bakgrunn av en fotokonkurranse for hobbyfotografer.

