innenriks

Vy opplyste i 16-tiden at Oslo S var stengt for togtrafikk på grunn av et dyr. Det ble først meldt at dyret hadde kommet seg ned i sporet, men til VG opplyser Vy at det var en papegøye som stanset togtrafikken.

– Det var stengt i 25 minutter fra omtrent klokken 16.00 til 16.25, midt i ettermiddagsrushet, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til VG.

Vy opplyser at det vil bli noen forsinkelser utover ettermiddagen.

