Sykehus i Bergen hever beredskapsnivået

– Grønt beredskapsnivå betyr at situasjonen er uavklart, og at det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak, sier administrerende direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssjukehus.

Kapasiteten ved sykehusene følges fortløpende.

– Det kan bety at vi må redusere antall planlagte operasjoner, innlegginger og konsultasjoner, sier han.

De to sykehusene var sist i grønn beredskap 15. juni. Foreløpig innføres det ikke besøksrestriksjoner, men det oppfordres til å begrense besøk.

