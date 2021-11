Økte strømpriser trekker prisene opp

innenriks

Fra september til oktober i år falt prisene 0,3 prosent, og tolvmåneders-endringen fra oktober til oktober har hatt en nedgang fra tilsvarende tall i september, som var en økning på 4,1 prosent.

– Den klart viktigste bidragsyteren til økningen i KPI siste tolv måneder er de historisk høye elektrisitetsprisene. Fra oktober 2020 til oktober 2021 steg prisene på elektrisitet inkludert nettleie 79,2 prosent, sier seniorrådgiver Ragnhild Nygaard i SSB.

Samtidig er matvareprisene med på å dempe oppgangen de siste tolv månedene.

For mat og alkoholfri drikke falt prisene 4 prosent fra fjorårets oktober til samme måned i år. Dette er det største prisfallet for mat og drikke siden momssatsen ble justert ned i 2001, opplyser Virke.

– Dette viser at tøff konkurranse i dagligvaremarkedet kommer forbrukerne til gode. Dette er viktig for husholdningene, særlig når strøm er dyrere enn normalt, sier Jarle Hammerstad, fungerende leder for Virke dagligvare.

Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, økte 0,9 prosent i samme periode, ned fra 1,2 prosent forrige måned.

På forhånd hadde Bloomberg ventet en økning på 1,2 prosent også for oktober, skriver E24.

