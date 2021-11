Fører av elsparkesykkel utestengt for alltid etter ulykke i Gjøvik

innenriks

Ulykken skjedde i 18-tiden tirsdag kveld. Ifølge politiet kom elsparkesykkelen i stor fart før den kjørte på en kvinne i 20-årene og et fire år gammel barn. De to falt og slo hodet i bakken i sammenstøtet, og ble sendt til legevakten for oppfølging.

Nå er føreren av elsparkesykkelen utestengt fra å bruke elsparkesykler fra Bolt for livstid – i alle 160 byer hvor Bolt opererer, skriver Oppland Arbeiderblad.

Norgessjef i Bolt, Jose Rei bekrefter at det var en av deres elsparkesykler som var involvert i ulykken.

– Det er uansvarlig. Denne brukeren er utestengt for alltid. I slike tilfeller gir vi også alltid politiet alt av relevant data om selve ulykken. Det vil si hvem som kjørte og hvor fort vedkommende kjørte. Vi samler selvfølgelig inn alt av geodata fra våre elsparkesykler, sier Rei.

(©NTB)