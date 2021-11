Frp: Bistand til Afghanistan er en fallitterklæring

innenriks

Onsdag ble det kjent at Norge gjenopptar bistanden til Afghanistan, men bare gjennom internasjonale og ikke-statlige organisasjoner.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) viser til den dramatiske humanitære situasjonen i landet etter at Taliban igjen tok makten, skriver NRK.

Å starte opp igjen med bistand til landet, mener Fremskrittspartiet (Frp) er en håndsrekning til Taliban – og at dette i et langsiktig perspektiv vil bygge opp under Talibans legitimitet.

– Selv om bistanden gis gjennom ulike organisasjoner og FN, vil effekten være at Taliban får en enklere jobb med å legitimere maktovertakelsen, sier utenrikspolitisk talsmann i Frp, Christian Tybring-Gjedde.

Han sier at Taliban vil kunne opprettholde sitt diktatur med penger fra Norge.

– Motstanden mot Taliban vil reduseres og terrororganisasjonen legitimeres og afghanske kvinner og liberale krefter i Afghanistan vil få en enda vanskeligere hverdag.

