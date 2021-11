Fylkeslegen i Trøndelag bekymret over smittespredningen

innenriks

– Min klare oppfordring går til de som ennå ikke har vaksinert seg. De bør sterkt vurdere å la seg vaksinere. Så tenker jeg at vi alle må børste støv av de gode smittevernrådene som vi vet virker; at vi holder oss hjemme om vi blir syke, at vi vasker hendene ofte, og at vi holder avstand til andre. Så bør vi ha lav terskel for å ta koronatest, sier Vaage i en pressemelding.

Han peker på at det i første rekke er barn og unge som blir smittet av koronaviruset nå, men at de smitter andre i husstanden. 17 prosent av alle i Trøndelag som har fått påvist koronavirus er smittet i løpet av de siste to ukene.

– Det er eldre med underliggende sykdom og de uvaksinerte som jeg bekymrer meg mest for. De kan i verste fall få et krevende sykdomsforløp. Kommunene er godt i gang med en tredje vaksinedose til eldre over 65 år, og det er heldigvis ikke for sent for uvaksinerte å melde seg for å ta vaksine, sier fylkeslegen.

