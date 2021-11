innenriks

– Jeg kan bekrefte at vi har vært i kontakt med et miljø med kompetanse på DNA. Dette miljøet ønsker å holdes utenfor offentligheten. I første rekke har vi forsvarere behov for å tilegne oss mer kunnskap om nyere forskning på Y-kromosom, sier hovedforsvarer Stian Kristensen til Stavanger Aftenblad.

Ny DNA-teknologi bidro sterkt til at 51-åringen ble pågrepet i september. Et svært sjeldent, mutert Y-kromosom, som ble funnet på Birgitte Tengs' strømpebukse i 1995, har vært sentralt.

(©NTB)