Helsedirektoratet: Fare for at kapasiteten i helsevesenet overskrides innen få uker

Det går fram av et brev direktoratet har sendt ut til landets kommuner.

– De siste ukene har det vært raskt økende smittespredning i Norge. Flere kommuner og helseforetak er allerede i en presset situasjon, skriver Helsedirektoratet i brevet.

– FHIs framskrivinger tyder på at det er fare for at kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten vil overskrides innen få uker, dersom utviklingen ikke snus raskt med effektive tiltak, heter det videre.

De understreker viktigheten av at tiltakspakkene som nå innføres er tilstrekkelige, slik at enda mer inngripende tiltak ikke må innføres kort tid etterpå.

– Kommuner med stigende smittetall bør nå raskt vurdere å innføre lokale forskrifter med målrettede tiltak. Råd og forskrifter bør samordnes i bo- og arbeidsmarkedsregioner der det er behov for det. Statsforvalter kan bidra til dette, skriver direktoratet.

Det opplyses videre at Helsedirektoratet per i dag har cirka 3 millioner selvtester og cirka 650.000 hurtigtester for bruk i helsetjenesten på nasjonalt beredskapslager.

– Det er igangsatt anskaffelser av ytterligere 10 millioner selvtester. Disse er forventet å være på lager i løpet av andre halvdel av desember.