Vil tilby tredje vaksinedose til alle over 18 år

innenriks

Opplysningene skal ha kommet fram på et møte mellom Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og landets kommuner torsdag ettermiddag, skriver VG.

Formålet var å orientere om nye koronatiltak.

Dette skal være de nye tiltakene, får VG opplyst fra kilder:

* Alle over 18 skal få tilbud om en tredje vaksinedose, en såkalt «boosterdose». Det er ikke blitt gitt et tidsperspektiv på dette.

* Uvaksinerte over 18 år som bor sammen med noen som er smittet, må ta daglige hjemmetester i sju dager, eller PCR-tester annenhver dag i samme periode.

* Kommunene må forberede seg på at koronapass kan bli innført innenlands og bli et verktøy for kommunene.

(©NTB)