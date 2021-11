Kongsberg-siktet godtar videre fengsling

innenriks

– Dagens fengslingsmøte vil gå som en kontorforretning og vår klient samtykker til fire nye uker varetektsfengsling, sier advokat Elling Dahl, en av forsvarerne til Bråthen, til Dagbladet.

Med begrunnelse i fare for at bevis kan gå tapt har politiet på forhånd varslet at de vil begjære 38-åringen fengslet i fire nye uker, to av dem med full isolasjon. Det vil også bli begjært brev- og besøksforbud samt medieforbud for hele fengslingsperioden.

Bråthen er fortsatt på lukket psykiatrisk helseinstitusjon. 38-åringen er siktet for drap på fem mennesker etter angrepet i Kongsberg onsdag 13. oktober. Han har erkjent de faktiske forholdene, men ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

(©NTB)