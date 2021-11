Regjeringen vil tilby tredje vaksinedose til alle over 18 år

innenriks

– Vaksinasjon er den viktigste beskyttelsen vi har mot korona. Smitten vil være blant oss i flere år fremover, og det er mye vi sammen kan gjøre for å hindre at viruset sprer seg, men vi trenger også den beskyttelsen vaksinene gir. Regjeringen lytter til FHIs vurdering og planlegger for at hele den voksne befolkningen får tilbud om en oppfriskningsdose, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.