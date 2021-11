Sykepleierforbundet ber om hastemøte med Støre

innenriks

– Vi ber om et snarlig møte ut i fra den dramatiske situasjonen som er i helsetjenesten med tanke på kapasitet, sykepleiermangel og den smittetoppen vi kanskje bare ser begynnelsen av, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til TV 2.

Hun er bekymret for veien videre om det ikke kommer umiddelbare tiltak, og forbundet ber blant annet om mer lønn, merarbeidsavtaler, økt stillingsprosent for deltidsansatte og videreføring av korona-unntaket for pensjonerte sykepleiere.

– På sykehus og i kommunene er det ganske dramatisk med tanke på at vi mangler så mange sykepleiere, sier Sverresdatter Larsen.

