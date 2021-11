Stort press på intensivavdelingen på UNN

innenriks

Det sier gruppeleider for intensivsykepleierne på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Rita Paulsen, til NRK.

Hun sier de gjør absolutt alt de kan for at pasientene skal få det de har krav på, men at de av og til ser at de ikke blir snudd så ofte som de skal.

Lørdag er det 12 koronapasienter innlagt i Tromsø, fire av dem ligger i respirator. Arbeidspresset gjør sykepleierne slitne.

– Vi strekker oss langt. Vi har faglig stolthet i å gjøre det pasienten trenger, sier Paulsen.

Regjeringen innførte fredag nye tiltak som følge av økende smittetall over hee landet. Målet er å unngå at sykehus og helsetjenesten blir overbelastet.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) sier til TV 2 at de mener bemanningsproblemene i helsevesenet er så alvorlige, at de krever et hastemøte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

(©NTB)