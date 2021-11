Far tiltalt for å ha gjort psykisk utviklingshemmet datter gravid

innenriks

Mannen i 60-årene må mandag møte i Vestre Innlandet tingrett tiltalt for seksuelle overgrep mot datteren som har lettere psykisk utviklingshemming, melder NRK.

Mannen i 60-årene beskyldes for å være både far og bestefar til samme barn etter at datteren ble gravid og fødte et barn.

Overgrepene mannen er tiltalt for skal ha startet i 2011 og pågikk i sju år, også etter at datteren fødte barnet.

Ifølge tiltalen har datteren, som er diagnostisert med en lettere psykisk utviklingshemming, blitt utsatt for grove seksuelle overgrep i årevis.

– Saken er klart en stor belastning for min klient. Det skal bli godt for henne å få den overstått, sier datterens bistandsadvokat Aina Heldal Bøe

Rettssaken starter i tingretten i Lillehammer mandag 15. november.

Mannens forsvarer, Andrea Wisløff, sier hennes klient ikke ønsker å kommentere saken.

