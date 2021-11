Knivstikkingen ved Kuben etterforskes som drapsforsøk

innenriks

Gutten ble alvorlig skadd, men livet hans står ikke i fare, opplyser Oslo-politiet tirsdag. Gutten er elev ved Kuben videregående skole, og hendelsen skjedde i nærheten av skolen.

Flere gutter i 15-17-årsalderen ble innbrakt etter hendelsen, og en ble pågrepet. De er alle løslatt, og politiet opplyser at ingen er pågrepet eller siktet for knivstikkingen.

Politiet har ingen konkrete mistenkte i forbindelse med knivstikkingen, bekrefter politioverbetjent Terje Dahl i Oslo-politiet. Han vil ikke svare på om politiet ser på noen konkrete miljøer.

Sikrer bevis

– Vi har kommet godt i gang med vitneavhør og sikring av øvrige bevis. Vi kommer til å bruke mye tid på avhør framover, for å sikre oss mest mulig informasjon om hendelsen. Vi er optimistiske på at det vil føre oss fremover i saken, sier Dahl til NTB.

Han omtaler det som en alvorlig sak, som blir ekstra spesiell siden den skjer ved en skole midt i skoletida.

– Derfor bruker vi mye tid på å være til stede ved Kuben videregående skole de nærmeste dagene for å komme i kontakt med de som ønsker å snakke med oss. Det har til hensikt å virke betryggende, sier Dahl.

Setter ressurser på saken

Det har vært flere alvorlige voldshendelser i hovedstaden den siste tiden, men politiet vil ikke svare på om de ser denne saken i sammenheng med noen andre.

– Etterforskningen er helt i startfasen i denne saken, så det er for tidlig å kommentere. Men det vi kan si er at hver enkelt voldshendelse av en slik alvorlig karakter, er i seg selv alvorlig og betyr at vi legger ned mye ressurser, sier Dahl.