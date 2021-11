Politiledere ber om ny vurdering av fast bevæpning

innenriks

– Med det nye kriminalitetsbildet og politiets trusselvurderinger er tiden moden for en ny vurdering av om norsk politi skal gå over til å være et fast bevæpnet politi, sier Frank Gran, leder av Norges Politilederlag i Parat (NPL) i en epost til NTB.

Gran sier at han og hans medlemmer har vært skeptiske til fast bevæpning og har gitt sin støtte til anbefalingene fra Bevæpningsutvalget – men at han nå opplever et stemningsskifte blant norske politiledere.

– For vår del er det viktig med en grundig og kunnskapsbasert prosess, hvor både ansatte i politiet og sivilsamfunnet deltar med kunnskap, erfaringer og innspill – før det tas en ny politisk beslutning. Det er åpenbart at både kriminalitetsbildet og trusselvurderingene er endret siden 2017, da må også kunnskapsgrunnlaget oppdateres og nye permanente tiltak vurderes, sier Gran.

Vil ha ny debatt

Flere har den siste uken tatt til orde for en ny debatt om bevæpning av politiet etter at en mann i forrige uke ble skutt og drept av politiet på Bislett i Oslo.

Den første politipatruljen på Bislett hadde pistolene nedlåst i bilen ettersom de ikke hadde fått oppdraget gjennom politiets samband. De måtte derfor bruke tid på å låse ut våpnene etter at de hadde truffet på mannen.

Onsdag i forrige uke sa Johan Fredriksen, leder for felles operativ tjeneste i Oslopolitiet, til TV 2 at han ikke ser bort fra at liv kunne blitt spart med permanent bevæpning.

I en undersøkelse fra samme kanal i forrige uke svarte samtidig 57 prosent at de mener at politiet bør få bære våpen, mens 41 prosent svarer at de mener våpen bør være tilgjengelig i bil, som i dag,

Vil ikke bruke enkelthendelser som begrunnelse

Gran sier at politiets årlige trusselvurdering melder om en økning i tilfeller der personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer utøver grov vold og trusler, og det er sannsynlig at flere enn tidligere vil begå grove voldshandlinger.

– Det er ikke unaturlig å se dette i sammenheng med vilkårene for tvangsinnleggelse. Dette er et område som bekymrer våre medlemmer, sier han.

– Samtidig er vi opptatt av at man ikke skal bruke enkelthendelser som begrunnelse for fast bevæpning. Her trenger vi en god og kunnskapsbasert gjennomgang, sier politilederen.

Regjeringen vurderer bevæpningsutvalg

Justisminister Emilie Enger Mehl sa under en tale til Politiets Fellesforbunds landsmøte tirsdag at regjeringen nå vurderer å sette ned et bevæpningsutvalg.

-En vurdering av maktmiddelet må se alle disse tingene i sammenheng. Det kan ikke baseres på enkelthendelser, men på et godt kunnskapsgrunnlag. Det ser jeg på. En del av den vurderingen er om vi skal sette ned et utvalg som kan se nærmere på ulike forhold knyttet til bevæpning, sa Mehl, ifølge Politiforum.

(©NTB)