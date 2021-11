Audun Lysbakken: – SV har tillit til stortingspresidenten

innenriks

– Vi tar med oss at Eva Kristin Hansen beklager denne saken, men kjenner den foreløpig kun gjennom mediene. Det er for tidlig å konkludere, og vi avventer mer informasjon om de faktiske forholdene og hvordan saken har vært håndtert. SV har tillit til presidenten, men forutsetter at hun vil gjøre alt som er nødvendig for å belyse og rydde opp i saken, sier Lysbakken i en epost til NTB.

Det var tirsdag det ble kjent i Adresseavisen at Eva Kristin Hansen kan ha fått pendlerbolig av Stortinget i strid med reglene. Det kommer etter at Aftenposten tidligere i høst avslørte pendlerboligrot hos en rekke stortingspolitikere.

– Det er viktig at den opprydningen som pågår knyttet til sakene om pendlerbolig, både fra Stortingets administrasjon og gjennom det eksterne utvalget som presidentskapet skal utnevne neste uke, blir grundig og bidrar til å skape tillit til at Stortingets ordninger blir håndtert i tråd med intensjonen, sier Lysbakken.

KrF har foreløpig ikke bestemt seg for om de har tillit til Hansen.

– Det ser ut som en alvorlig sak, vi må få oversikt over alle detaljer før vi går inn i en konklusjon på dette, sier leder Olaug Bollestad til Adresseavisen.