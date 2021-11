Foreslår at apotekene skal få sette koronavaksiner også i 2022

innenriks

Høringen skal vare kun to uker slik at kommunene får tid til å planlegge for koronavaksinering etter nyttår, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i høringsnotatet.

I utgangspunktet er det kun leger og helsesykepleiere som har rett til å rekvirere denne typen legemidler for en pasient. Vanlige sykepleiere, farmasøyter og jordmødre har fått en midlertidig tillatelse som varer fram til nyttår.

Denne tillatelsen foreslår man nå å utvide fram til 1. januar 2023, slik at flere vil være tilgjengelig til å sette tredje vaksinedose.

