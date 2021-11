Færrest vaksinerte på Søndre Nordstrand

innenriks

I bydel Søndre Nordstrand er 17 prosent av de voksne uvaksinerte, skriver Dagsavisen. I bydelene Alna, Stovner og Grorud er andelen 15 prosent, viser tall fra helseetaten i Oslo.

Tall torsdag morgen viser at Søndre Nordstrand bydel har et smittetrykk på 1.293 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Alna og Grorud bydel med henholdsvis 1.135 og 1.076.

Vaksinedekningen er høyest i bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern der andelen uvaksinerte er mellom 8 og 9 prosent. Smittetallene er også lavest i disse tre bydelene. Her ligger smittetrykket på mellom 340 og 460 per 100.000.

Bydelsoverlege Marius Tyssvang i Alna forteller at vaksinasjonsgraden generelt er ganske høy, også i bydel Alna. Samtidig er det fremdeles 5.466 uvaksinerte over 18 år i bydelen.

– Vi sliter med å få kontakt med 2.700 av de uvaksinerte. Kanskje er de arbeidsinnvandrere og jobber her kun av og til, og så reiser hjem til hjemlandet, eller så er det feilregistrering i Folkeregisteret. Det er ikke godt å si, men vi får i hvert fall ikke kontakt med dem, sier bydelsoverlegen.

Bydelen satser nå på vaksinebusser som skal tilby drop-in vaksinering, hovedsakelig på Furuset.

