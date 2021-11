Kun 308 personer tvangsreturnert i oktober

innenriks

Nedgangen henger sammen med at innreiserestriksjonene til Norge fra EØS/Schengen-området ble fjernet 25. september, opplyser Politiets utlendingsenhet (PU).

I oktober ble kun 84 personer tvangsreturnert med bakgrunn i disse innreiserestriksjonene, mot 1.876 i september.

De foreløpige tallene fra oktober viser at totalt 278 av de returnerte var i kategorien bort- og utviste, 15 i kategorien avslag på asyl og 15 i kategorien Dublin/trygt tredjeland. 58 personer var ilagt én eller flere straffereaksjoner, noe som tilsvarer 6 prosent av alle uttransporteringer denne måneden.

Samtidig er antall returnerte i kategorien avslag på asyl i oktober det høyeste i løpet av en enkeltmåned så langt i år.

Per 31. oktober har politiet foretatt totalt 18.146 tvangsreturer, noe som er en økning på hele 149 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i år. Årsaken til økningen er innreiserestriksjonene som ble innført i forbindelse med koronapandemien i januar i år.

Hittil i år (til og med oktober), er 16.585 personer returnert på grunn av innreiserestriksjoner relatert til koronapandemien. Det tilsvarer hele 91 prosent av alle tvangsreturer.

Dette gjenspeiler seg også i tallene for hvilke land disse personene er returnert til. Der troner Sverige høyest med 10.717, deretter følger Polen (1.333) og Danmark (1.211).

Totalt åtte mindreårige ble uttransportert i oktober. Alle ble returnert sammen med sine foresatte. I årets ti første måneder har 245 mindreårige blitt uttransportert, noe som er 58 flere enn samme periode i fjor.

PU opplyser at dette er foreløpige tall og at de venter at de endelige tallene vil øke noe.

