Militærfartøy mistet fremdriften etter brann om bord under øvelse

innenriks

Hovedredningssentralen ble varslet klokken 04.48 natt til torsdag. Ved 7-tiden torsdag morgen sier oberstløytnant Ivar Moen hos Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til Bergens Tidende at fartøyet har fremdrift igjen.

– Brannen er nå slukket, og de har fremdrift, opplyser han til avisen.

Redningsselskapet meldte torsdag morgen at en redningsskøyte hadde satt kurs ut mot fartøyet fra Rørvik. Redningsleder Asbjørn Viste hos HRS sier til BT at de kort tid senere ble bedt om å holde seg i le ettersom værforholdene er så kraftige at det ikke var vits at de dro ut.

Moen ved FOH sier de tar situasjonen på alvor. Det er varsel om kuling og meldt om vindkast opp mot 16 meter i sekundet i området.

– Det er veldig krevende værforhold som gjør at vi tar dette på største alvor, sier Moen, og legger til at de jobber med å få fartøyet inn i roligere farvann.

(©NTB)