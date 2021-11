Professor: Tviler på fengselsstraff

innenriks

Jussprofessoren ved Universitetet i Bergen sier til Dagbladet torsdag kveld at en politietterforskning av saken om stortingsrepresentantenes pendlerboliger er riktig og det ikke er noen vei utenom etter at avgått stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) har opplyst at hun kan ha brutt reglene.

– Jeg antyder at det er mest nærliggende å undersøke grovt uaktsomt bedrageri. Det er mindre alvorlig enn forsettlig bedrageri, og dermed er strafferammen lavere, sier Marthinussen.

Professoren sier at etterforskningen godt kan ende med at sakene henlegges.

– Det er vanskelig å si hvordan dette skal bedømmes rettslig. Per nå har vi ingen grundige forklaringer, men jeg tviler på at dette er alvorlig nok for fengselsstraff. Kanskje vil det være aktuelt med bøter eller samfunnstjeneste, men vi trenger mer på bordet.

