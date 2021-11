Smitte utfordrer kommunale tjenester i Trondheim

innenriks

Den generelle smittespredningen i Trondheim har ført til at smittesituasjonen ved flere helse- og velferdssenter, helsehus, legetjenester, hjemmetjenester og øvrige helse- og velferdstjenester i kommunen har økt i omfang, skriver kommunen i en pressemelding.

De skriver at det ikke bare er koronaviruset som skaper trøbbel, men også andre luftveisinfeksjoner.

– Det varierer mellom enkeltstående episoder og langvarige smitteperioder. Det har ført til en svært krevende bemanningssituasjon. Bemanningen i tjenestene er ganske marginal, og det merkes raskt når noen er fraværende, skriver kommunen.

De skriver at det kan være at kommunens innbyggere vil merke dette på flere ulike måter, blant annet gjennom at de ikke har så god tid som vanlig eller gjør ting på en annen måte enn i en vanlig situasjon.

– Innbyggerne kan erfare at det er mer kø på telefoner og lengre ventetid hos fastleger og legevakt. Vi er takknemlige for forståelse og tålmodighet fra innbyggere og tjenestemottakere i den situasjonen vi står i nå, skriver kommunen.

