Bærum kommune ser etter nye vaksinelokaler

innenriks

I takt med at smittetallene øker, ber regjeringen kommunene om å få opp farten på vaksineringen. Det lar seg ikke gjøre på Bærums nye koronasenter på Fornebu, som har vært i drift i knapt én uke, skriver Budstikka.

Kommunalsjef for helse og sosial i Bærum, Grete Syrdal, innrømmer at den lave vaksinekapasiteten på Fornebu er blitt et problem.

– Vi ser nå etter andre lokasjoner for å skalere opp kapasiteten, sier hun.

Kommunen har denne uken fått kritikk fordi personer som ventet i vaksinekøen, måtte stå i kø utendørs til tross for regn og surt vær.

