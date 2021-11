innenriks

Kommunen politianmeldte arrangøren for brudd på koronaforskriften, men ifølge politiet er saken nå henlagt fordi de ikke har funnet nok bevis for at arrangøren har gjort noe straffbart, skriver NRK.

Til sammen ble 53 personer smittet av koronavirus etter bryllupsfesten i midten av juli. 34 av de smittede var til stede i bryllupet, mens 19 ble smittet etter nærkontakt med bryllupsgjester.

(©NTB)