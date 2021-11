Mann pågrepet mistenkt for knivstikking i Svolvær

innenriks

Politiet fikk telefon fra den fornærmede mannen klokken 0.55.

– Han fortalte at han var knivstukket flere ganger og at dette hadde skjedd utendørs på en parkeringsplass ved et kjøpesenter i Svolvær. Like etter ringte det en annen mann til politiet og fortale at han sto bak knivstikkingen. Han ble pågrepet uten dramatikk rett etter, forteller operasjonsleder May Wenche Hansen i Nordland politidistrikt til NTB.

Den fornærmede mannen er tatt hånd om av helsevesenet. Ifølge politiet er det neppe snakk om livstruende skader, men operasjonslederen hadde ikke fått tilbakemelding fra sykehuset ved 5-tiden lørdag morgen.

