Lysbakken vil møte til budsjettsamtaler med regjeringspartiene

innenriks

Det var søndag kveld ikke avklart når Lysbakken ville møte Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp), får NTB opplyst hos SV.

Etter at SV har forhandlet med Ap og Sp i nesten en uke om neste års statsbudsjett, gikk SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski ut søndag og sa at forhandlingene gikk sakte. Denne oppfatningen blir delt av regjeringspartiene.

– Vi har levert flere skisser gjennom uka, den siste i dag søndag. Men det har vært for lav progresjon, og da er det naturlig at forhandlingene løftes opp til de parlamentariske lederne i hvert parti, sier leder i finanskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Eigil Knutsen, til NTB søndag ettermiddag.

Invitasjon

Derfor inviterte Rigmor Aasrud og Marit Arnstad søndag ettermiddag SV-leder Audun Lysbakken til videre samtaler. Kort etter at invitasjonen ble omtalt, meldte NRK og TV 2 at Lysbakken svarer ja til slike samtaler.

Kaski skrev på Facebook søndag ettermiddag at hun er uenig i de to andre partienes ønske om å løfte forhandlingene opp til de parlamentariske lederne.

– Vi har fortsatt mye å snakke om. Vi har bedt regjeringspartiene om å komme tilbake med en skisse som møter våre klare prioriteringer, skriver hun.

For sakte

Til NTB tidligere på ettermiddagen sa Kaski at det fremdeles var stor avstand mellom partiene på flere områder. Særlig innenfor klima og omfordelingspolitikk mente SV avstanden var for stor og at forhandlingene gikk for sakte.

Eigil Knutsen deler Kaskis betraktninger om at forhandlingene har gått for sakte, men viser til at prosessen likevel har vært fruktbar for SV.

– Det har vært gode forhandlinger i nesten en uke mellom de finanspolitiske talspersonene i de tre partiene. Det er lagt flere skisser på bordet, senest i dag søndag, skisser som ville gitt enda bedre fordeler og tjenester i hele landet, sier Knutsen.

Knutsen sier imidlertid at Arbeiderpartiet hadde ønsket å komme lenger enn de var søndag ettermiddag, og at det derfor var riktig tidspunkt å heve forhandlingene opp til de parlamentariske lederne.